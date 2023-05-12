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Dünya

Doğu Afrika blokundan, Tshisekedi'ne ''görev gücüne saygı duy'' uyarısı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ne, birliğin ülkedeki varlığına saygı duyması çağrısı yaptı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Doğu Afrika blokundan, Tshisekedi'ne ''görev gücüne saygı duy'' uyarısı
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EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, Tshisekedi'nin, EAC'nin KDC'deki askeri varlığına dair eleştirilerine yönelik basına açıklama yaptı.

Tshisekedi'nin ülkenin doğusundaki isyancı 23 Mart Hareketini (M23) durdurmak için görevli barış gücü birliğinin mücadeleyi bırakması halinde ülkeyi terk etmek zorunda kalacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Mathuki, "KDC Cumhurbaşkanı, Doğu Afrika Topluluğu'nun bu ülkenin doğusundaki görev gücüne saygı duymalı." dedi.

Mathuki, "Bölge gücünün kısa zamanda bir şey yapmadığını söylemek adil değil." diye konuştu.

Tshisekedi, 10 Mayıs'ta, M23'ü durdurmak için görevli Doğu Afrika barış gücü birliğinin mücadeleyi bırakması halinde ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını açıklamıştı.

KDC güçlerinin bundan sonra barış güçleriyle birlikte devriye yapacağını kaydeden Tshisekedi, bazı bölgelerde Doğu Afrika güçleri ile M23 üyeleri arasında yakın ilişki kurulduğunu belirtmişti.

Tshisekedi'nin açıklamaları, Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) bölgeye barış gücü gönderme kararı almasından günler sonra geldi. SADC, Güney Afrika ülkeleri birliklerinin KDC'nin doğusunda barış için mücadele yürüteceğini açıklamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.

  • Doğu Afrika
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Felix Tshisekedi

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