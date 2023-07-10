Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın iptalini istediler

HRW'nin hazırladığı son raporda, Uganda petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) inşasının Uganda'da on binlerce kişinin yerinden edilmesine ve çevre zararına yol açtığı belirtildi.

Uganda'da projeden etkilenen ailelerle röportajlara yer verilen raporda, ailelerin toprakları için ya çok az tazminat aldığını ya da ödemelerinin geciktirildiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

Raporda, hayat koşullarının iyileşeceği vaadiyle çok sayıda aileden topraklarının alındığı ve bu kişilerin satış sözleşmesine imza atmak için zorlandıkları belirtildi.

Raporda ayrıca, EACOP'un iklim krizinin büyümesine yol açacağı için devam eden bir felakete dönüşeceği ifadesine yer verildi.

Petrol hattı, Uganda'nın Albert Gölü çevresinde bulunan rezervleri Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak.

TotalEnergies, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Uganda Ulusal Petrol Şirketinin (UNOC) ortağı olduğu EACOP'un yaklaşık yüzde 80'i Tanzanya sınırları içerisinde bulunacak.

296 kilometresi Uganda, 1147 kilometresi Tanzanya içinde yer alacak hattın uzunluğu toplam 1443 kilometre olacak.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.



Ülkenin, 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.