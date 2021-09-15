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Dünya

Doğu Afrika ülkesi hastalıkla savaşıyor: Sayıları 1 milyonu geçti

Doğu Afrika ülkesi Zambiya'da 1,3 milyon kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV/AIDS) taşıyıcısı olduğu bildirildi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:00
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Sağlık Bakanı Sylvia Mosebo, 2021 itibarıyla 1,3 milyon Zambiyalının, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü ile yaşadığını açıkladı.

Mosebo, virüsü taşıyan Zambiyalıların yaklaşık yüzde 97'sinin sağlık durumlarından haberdar olduğunu ve bu kişilerden yüzde 92'sinin tedaviye erişim imkanı olduğunu kaydetti.

Tedavi gören Zambiyalıların yüzde 80'den fazlasının virüsü baskıladığını kaydeden Mosebo, hükümet olarak HIV ile mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Mosebo, Zambiyalı erkeklerin HIV ile mücadelede daha etkin yer alması gerektiğine dikkati çekerek, "Bütün bu çabaların kilit noktası, erkeklere ulaşmak ve onları, sorunun değil çözümün bir parçası yapmaktır." dedi.

Araştırmalar, dünyada HIV/AIDS hasta sayısının en yüksek olduğu yerlerin orta ve düşük gelir grubu nüfusun çoğunlukta yaşadığı ülkeler olduğunu gösteriyor.

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