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Dünya

Doğu Afrika'da 15 Temmuz anıldı: FETÖ tüm ülkeler için tehdit

Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri'nin anısına kurulan hatıra ormanında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Doğu Afrika'da 15 Temmuz anıldı: FETÖ tüm ülkeler için tehdit
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Türkiye'nin Asmara Büyükelçisi Mehmet Küçüksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla bu yıl bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Asmara'da daha önce düzenlenen faaliyetlerden farklı olarak bu yıl Eritre hükümetiyle işbirliği içinde 15 Temmuz Şehitleri için hatıra ormanı kurulmasını kararlaştırdıklarını dile getiren Büyükelçi Küçüksakallı, "Hatıra ormanı ile şehitlerimizin aziz hatırası kalıcı biçimde yaşatılacak. Aynı zamanda bu girişim, yaşlı gezegenimize ve Eritre'nin ağaçlandırma çabalarına mütevazı bir katkı sağlayacak." dedi.

Küçüksakallı, fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yalnızca Türkiye için değil, faaliyet yürüttüğü tüm ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Türk hükümetinin 9 yıldır FETÖ'ye karşı kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Küçüksakallı, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerde bu alanda önemli mesafe katettiğini söyledi.

Asmara'da düzenlenen fidan dikme törenine Eritre Çevre, Toprak ve Su Kaynakları Bakanı Tesfai Ghebreselassie'nin yanı sıra Mısır, Cibuti, Sudan, Libya, Çin, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Almanya'nın büyükelçileri ile diplomatik temsilciler ve Birleşmiş Milletler yetkilileri de katıldı.

  • 15 Temmuz Hatıra Ormanı
  • Eritre Şehitleri
  • Demokrasi ve Birlik Günü
  • doğu afrika
  • eritre
  • fetö

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