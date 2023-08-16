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Dünya

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Türkiye bölgeye üs kuruyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN), Libya'nın, Türkiye ile birlik devleti modeli kurmak istediğini iddia etti. Libya'nın başta askeri olmak üzere birçok alanda işbirliği hedeflediği belirtilirken Türkiye'nin Libya'daki Al-Khums Port limanını 99 yıllığına kiraladığı ve askeri amaçlar için kullanacağı ileri sürüldü.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Türkiye bölgeye üs kuruyor
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Türkiye, Libya'daki başarılarıyla Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşu Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Libyalı diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre; Libya, Türkiye ile birlik devleti modeli kurarak başta ordu olmak üzere ekonomik ve kültürel bütünlük oluşturmayı hedefliyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAZARLANACAK

Ayrıca Libya, ülkede çıkan doğalgaz ve petrolün Türkiye üzerinden pazarlanmasını ve bu amaçla bir strateji oluşturulmasını istiyor.

TÜRKÇE'NİN İKİNCİ DİL OLMASINI İSTİYORLAR

Enerji ve askeri işbirliklerinin yanı sıra eğitim konusunda da hedefleri olan Türkçenin ikinci dil olarak okullarda okutulması amacıyla Türkiye'den Türkçe öğretmenleri talep etmeyi düşünüyor.

LİBYA'DA LİMAN KİRALANDI: GÜVENLİK TÜRKİYE'YE EMANET EDİLECEK

Türkiye, Libya'nın Trablus şehrinin doğusundaki Al-Khums Port limanını 99 yıllığına kiraladığı da iddia edildi. Limanın askeri amaçlar için kullanılacağı ifade edilirken, ticaret gemilerinin güvenliğinin de Türkiye'nin sorumluğunda olacağı belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri, bölgede askeri bir üs kurarak Akdeniz'de başta terör olmak üzere göç, kaçakçılık, güvenlik vb. gibi konularla etkin olarak mücadele edecek. Türkiye'nin Sirte Limanı'nı da kiralayacağı ve bölgedeki terör güçlerini temizleyebileceği ileri sürülüyor.

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