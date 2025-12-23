İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Doğu Akdeniz'de gerginlik alarmı! Miçotakis'i Türkiye konusunda uyardılar

Yunanistan'daki muhalefet partisi Yeni Sol, Atina, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında düzenlenen üçlü zirvenin Türkiye'ye karşı bir cepheleşme anlamı taşıdığını ve bölgeyi barıştan uzaklaştırdığını ifade etti

AA23 Aralık 2025 Salı 15:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisi, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında gerçekleşen üçlü zirvenin Doğu Akdeniz'de tehlike doğurduğunu belirtti.

Yeni Sol Partisi Yunanistan, İsrail ve GKRY liderlerinin dün Batı Kudüs'te düzenlediği zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümeti üçlü işbirliğini, Uluslararası Ceza Mahkemesinin takibi altındaki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun katılımıyla, askeri kutuplaşma yapısına dönüştürerek Doğu Akdeniz'de tehlikeli oyunlar oynuyor. Bir yandan da bölgede beşli diyalog inisiyatifleri önerisini samimiyetsiz bir şekilde ortaya atıyor." ifadesi yer aldı.

Yunanistan, GKRY ve İsrail arasındaki üçlü zirvenin istikrar, barış ve uluslararası hukuktan ziyade özellikle Türkiye'ye yönelik bir gerginlik ve karşıtlık mesajı verdiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze'deki soykırımı görmezden gelen, ülkeyi bölgenin militarize edilmesine ilişkin politikaya uyduran bir söylem ve eylem söz konusu." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, bir yandan askeri birlikteliklerden bahsedilirken diğer yandan diyalog ve çok taraflı işbirliği sözlerinin verilmesinin benzersiz bir çelişki olduğu belirtilerek, bu diplomatik tutumun tehlikeli olmanın yanı sıra Yunanistan ve GKRY çıkarlarına da aykırı düştüğü kaydedildi.

- BATI KUDÜS'TE ÜÇLÜ ZİRVE

Dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti. Üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında liderler "savunma" vurgusunu öne çıkarmıştı.

Netanyahu, Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu iddia ederek, "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı, Yunanistan ve GKRY ile "Güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştık." demişti.

