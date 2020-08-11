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Dünya

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan NATO'ya koştu!

Yunanistan, Türkiye'ye karşı NATO'dan yardım arayışına girdi. Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i telefonla arayarak yardım istedi.

İHA11 Ağustos 2020 Salı 08:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 08:29
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Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO'dan yardım istedi. 

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i telefonla arayarak, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Miçotakis, Atina'nın konuya dair görüşlerini Stoltenberg'e iletti.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Stoltenberg, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bugün Doğu Akdeniz'deki durumu görüştük. Doğu Akdeniz'deki durum müttefiklik ruhu ve dayanışması ile uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

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