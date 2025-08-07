İSTANBUL 30°C / 24°C
  Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştılar! Yunanistan bu kez darbeyi hiç beklemediği ülkeden aldı
Dünya

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştılar! Yunanistan bu kez darbeyi hiç beklemediği ülkeden aldı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerine yetişmeye çalışan Yunanistan'ın 16 Nisan'da açıkladığı Deniz Mekansal Planlaması (DMP) Mısır'ın sözlü notası ile karşılaştı. Kahire'den yapılan açıklamada, Yunanistan DMP'sinde belirtilmiş bazı bölgelerin, Mısır'ın Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığı alanına denk geldiği vurgulandı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 16:51
Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştılar! Yunanistan bu kez darbeyi hiç beklemediği ülkeden aldı
Yunan basınında yer alan haberlerde, Mısır'ın, Yunanistan'ın 16 Nisan'da açıkladığı DMP'ye duyduğu rahatsızlığı Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliğine sözlü notayla ilettiği ifade edildi.

Yunanistan'da yayım yapan "enikos.gr" haber portalı ise Mısır'ın Yunanistan'a ilettiği sözlü nota metnini paylaştı.

Buna göre, Mısır, notada "Yunanistan DMP'sinde belirtilmiş bazı bölgeler, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığı alanına denk gelmektedir. Mısır Dışişleri Bakanlığı yukarıda belirtilmiş müdahaleye tepkisini dile getirmektedir ve Yunanistan'ın bu kararından ortaya çıkabilecek tüm sonuçların kabul edilemez olduğunu vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN MISIR'A TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu ise Mısır'ın rahatsızlığına ilişkin gazetecilerce yöneltilen sorulara, "Mısır'ın 8 Temmuz 2025 tarihli sözlü notası, Yunanistan'ın 16 Nisan 2025'te açıkladığı DMP'ye ilişkindir. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi tamamlanmamış olan Mısır gibi komşu bir ülkeden beklenen, diplomatik yazışmalar çerçevesinde bir tepkidir." şeklinde yanıt verdi.

Zohiu, söz konusu rahatsızlığın, Mısır ile Yunanistan arasında "henüz belirlenmemiş deniz yetki alanlarına" ilişkin olduğunu savundu.

Yunan basının isimsiz diplomatik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu sözlü nota 8 Temmuz 2025 tarihini taşıyordu ve Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliğine 27 Temmuz 2025'te iletildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan DMP'yi açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği" öne sürülmüştü.

