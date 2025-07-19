Doğu Akdeniz'de planlar altüst! Yunanistan ve İsrail'e Türkiye engeli

İsrail merkezli Kanal 12 (N12) haber kuruluşu, "Sıradaki cephe: Doğu Akdeniz'de Türk fırtınası" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan askeri ve diplomatik gücüyle, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile planladığı bir dizi stratejik projeyi engellediği bildirildi. Bu durumun Tel Aviv ve Atina'da derin endişelere yol açtığı vurgulandı.

Özellikle Yunanistan'ın, Türkiye'nin sert uyarıları sonrası EastMed boru hattı projesinden geri adım attığı belirtilirken; İsrail'in de Avrupa'ya doğrudan enerji aktarımı planlarını rafa kaldırmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin müdahalesiyle Hindistan'dan Avrupa'ya ulaşacak olan IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru) projesinde de gecikmelerin yaşandığı belirtildi.

Habere göre, İsrail'i GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlamayı amaçlayan bir proje on yıldan fazla süredir gündemdeydi ve yakın zamanda hayata geçirilme aşamasına gelmişti. Projeyle birlikte İsrail dünyadaki en uzun ve derin deniz altı elektrik kablolarından biri olan Great Sea Interconnector ile Avrupa'ya bağlanacaktı. Ancak haber kuruluşuna göre, nisan ayında bu proje, Yunanistan ile Türkiye arasında tırmanan güvenlik gerilimi nedeniyle çıkmaza girdi.

ANKARA'NIN DİPLOMATİK ETKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Nisan ayında Yunanistan, Türkiye'nin baskıları nedeniyle projeyi ikinci kez erteledi. Kanal 12'ye konuşan Yunan bir yetkili, "Projeye devam etseydik, Türkler kabloyu kesebilirdi. Bu durumda ya savaşmak ya da sessiz kalmak zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.

Kanal 12'ye göre, bu projenin engellenmesiyle birlikte İsrail'in elektrik ve gaz tedarik güvenliği zedelendi ve onlarca milyar dolarlık yatırımları riske girdi.

Haber kuruluşuna göre, elektrik kablosu projesi, İsrail'in enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip. GKRY halkı ise Avrupa'daki en pahalı elektrik faturalarını ödediğinden bu projeye büyük ihtiyaç duyuyor.

İsrailli ve Yunan yetkililer, projenin Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim nedeniyle durma noktasına geldiğini teyit etti.

Haber kuruluşu, Türkiye'nin bölgesel nüfuzuyla sadece Great Sea Interconnector adı verilen elektrik kablosunun değil, İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak EastMed doğalgaz boru hattı projesinin de engellendiğini bildirdi. Habere göre, EastMed doğalgaz hattı da benzer sebeplerle iptal edildi. Bu hat, Leviathan gaz sahasından Kıbrıs üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya kadar uzanacaktı. Ancak güzergâh, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ihtilaflı sulardan geçiyordu. ABD yönetimi de Ocak 2022'de projeden desteğini çekince ekonomik cazibesi ortadan kalktı.

Üçüncü proje olan IMEC, Hindistan'dan Avrupa'ya ulaşacak bir kara-deniz ulaşım koridoru. Ancak Türkiye bu projeye dahil edilmedi çünkü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'a yakın olan Türkiye ile iş birliğini reddetti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ TEDİRGİN ETTİ

Kanal 12'ye göre, bu projelere yapılan yatırımlar onlarca milyar avroya ulaşıyor. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselen gücü projelerin geleceğini tehdit ediyor. Haberde, Türkiye'nin Libya'daki askeri ve siyasi varlığı ve Ankara ile Şam arasında imzalanması beklenen yeni deniz sınırı anlaşmasının İsrail'i ve Yunanistan'ı zor durumda bıraktığının altı çizildi.

ANKARA'NIN NÜFUZU GENİŞLİYOR

İsrailli haber kuruluşuna göre, bölgedeki güç mücadelesinin bir diğer cephesi Libya. Türkiye burada hem Trablus'taki merkezi hükümet hem de ülkenin doğusundaki Halife Hafter ile ilişkilerini geliştirerek ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırıyor. 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanı anlaşması da Yunanistan ve Mısır'ın itirazlarına rağmen hala geçerliliğini koruyor.

Kanal 12'ye göre, aralık ayında Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ankara, Şam ile deniz sınırı anlaşması imzalamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye bu anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de dahil etmek istiyor. Habere göre, bu durumda, Şam'ın Kıbrıs'taki Türk varlığını tanıması söz konusu olabilir.

KORKUDAN SAVUNMA PROGRAMI GELİŞTİRİYORLAR

İsrailli haber kuruluşu, Atina'nın endişesinin büyük olduğunu bildirdi. Atina, Türkiye'nin geniş füze kapasitesi ile olası bir çatışmada Ege Denizi'ndeki adalara füze saldırısı başlatabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Yunanistan "Achilles Kalkanı" adlı hava savunma programı üzerinde çalışıyor.