Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Adası'na yönelik ilişkin açıklama yaptı. Sabah Postası programına katılan Öztürkler, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin KKTC açısından yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek, "Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkıştı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ, GÜÇLÜ BİR KKTC"

Orta Doğu'daki çatışmaların Kıbrıs Adası'na yansımalarına ilişkin konuşan Öztürkler, KKTC'nin bundan sonraki süreçte bölgesel barış için daha aktif bir rol üstlenebileceğini söyledi. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin rolünün yeniden tanımlandığını vurgulayan Öztürkler, güçlü bir KKTC'nin hem Türkiye'nin beklentisi hem de Türk dünyasının ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"YÜKSELEN GERİLİM, ADAYI DOĞRUDAN RİSK ALTINA SOKUYOR"

ABD ve İsrail'in cumartesi günü İran'a başlattığı saldırıların ardından yükselen geriliminin bölgesel dengeleri kökten değiştirme potansiyeli taşıdığını söyleyen Ziya Öztürkler, sürecin Doğu Akdeniz'de yeni bir kırılma noktası olabileceğini belirtti. İngiltere'nin üsleri üzerinden İsrail ve ABD'nin yanında yer almasının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile hareket etmesinin ve İran'ın İngiliz üslerini hedef almasının adayı doğrudan risk altına soktuğunu ifade etti. Yaşanan gelişmeler üzerine KKTC'de güvenlik toplantıları gerçekleştirildiğini belirten Öztürkler, kriz yönetimi ve Türkiye ile eşgüdüm konularının ele alındığını kaydetti. Halkın güvenliği için sivil savunma ve kriz yönetimi alanındaki çalışmaların yeniden değerlendirildiğini belirten Öztürkler, gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

"TÜRK ASKERİNİN VARLIĞININ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI"

Tek taraflı silahlanma ve İsrail ile yapılan iş birliği anlaşmalarının Rum Yönetimi'nin ihtiraslarını ortaya koyduğunu söyleyen Öztürkler, KKTC'nin kendi güvenliğini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Türk askerinin varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler, bunun KKTC'nin güvenlik politikalarının temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

"ADA'DA İKİ DEVLET GERÇEĞİ NETLEŞİYOR"

Ziya Öztürkler, KKTC'nin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde kendini yeniden konumlandırması gerektiğini belirterek, adada iki devlet gerçeğinin giderek daha da netleştiğini ifade etti. Meşruiyetin güçlendirilmesi ve uluslararası görünürlüğün artırılması için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"ANKARA'DA PARLAMENTOLAR ARASI İLİŞKİLER İLE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI"

Ankara'da gerçekleştirdiği temaslara da değinen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmelerde parlamentolar arası ilişkiler ile güvenlik konularının ele alındığını belirtti. Ayrıca Ankara'da gaziler ve bakanların katıldığı iftar programında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapıldığını ifade etti.