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Dünya

Doğu Akdeniz'de yeni hamle: GKRY ile Fransa arasında askeri işbirliği

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında askeri işbirliğini ve Fransız askerinin Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalandı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de yeni hamle: GKRY ile Fransa arasında askeri işbirliği
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Anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girdiğini GKRY lideri Nikos Hristodulidis, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hristodulidis, açıklamasında, SOFA'nın imzalanarak yürürlüğe girmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik özerkliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu.

- GKRY İLE FRANSA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 23 Nisan'da GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan ve iki taraf arasında müzakere edilen SOFA kapsamında, Fransa'nın askeri unsurları belirli koşullar çerçevesinde GKRY'de konuşlandırılabilecek.

Anlaşma, Fransa'nın askeri varlığının, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki çeşitli faaliyetleri için Güney Kıbrıs'ta bulunmasına yönelik hukuki bir zemin de oluşturuyor.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yürürlüğe girdiğini duyurduğu SOFA, Fransa'ya GKRY'deki üsleri ve askeri altyapıyı da kullanma imkanı tanıyor.

Anlaşmanın, Fransa ile Rumlar arasındaki askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog konularını da içerdiği bildiriliyor.

  • GKRY Fransa anlaşması
  • Güney Kıbrıs askeri işbirliği
  • Fransız askerleri Kıbrısta

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