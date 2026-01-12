İSTANBUL 3°C / -1°C
Dünya

Doğu Akdeniz'de yeni kriz uyarısı: Rum yönetimi tehlikeli bir oyunda

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre Öztürkler, Güney Kıbrıs'ın egemenliğini işgalci İsrail'e devrettiğini belirterek, bu durumun Doğu Akdeniz'deki dengeleri olumsuz etkilediğini ve Rum Yönetimi'nin tehlikeli bir politika izlediğini ifade etti.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenliğini İsrail'e teslim ettiğini belirtti.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre Öztürkler, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEHLİKELİ BİR OYUN İÇERİSİNDELER"

Öztürkler, GKRY'nin egemenliğini İsrail'e teslim ettiğini, bunun da dengeleri olumsuz etkilediğini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tehlikeli bir oyun içerisinde olduğunu söyledi.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında askeri işbirliği için üçlü çalışma planının imzalandığını hatırlatan Öztürkler, bu durumun yalnızca siyasi anlaşmalarla sınırlı olmadığını, adanın bir "silah deposu" haline gelmesi için adımlar atıldığını ifade etti.

Öztürkler, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerinin yalnızca Kıbrıs Türk halkına yönelik olmadığını, İsrail ve Yunanistan ile yürütülen işbirliğinin bölge açısından riskli hesaplar içerdiğini belirtti.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dış ülkeler ile yapılan anlaşmalar kapsamında "askeri eğitim" adı altında adaya askerlerin geldiğini aktaran Öztürkler, özellikle GKRY'nin Baf kentindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Öztürkler, GKRY'nin Rum terör örgütü EOKA mensuplarını kahraman ilan ettiğini ve "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" söylemlerini hatırlatarak, iki devletli çözüm ve egemen eşitlik temelindeki duruşa saygı gösterilmediği sürece müzakerelerin ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı.

GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı eleştiren Öztürkler, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BUNUN BOZULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öztürkler, GKRY'de bir yandan silahlanmanın sürdüğünü, diğer yandan Türk askerinin adadan ayrılması yönünde söylemler üretildiğini vurguladı.

Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının KKTC için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Öztürkler, "Türk askeri adaya barış, huzur ve istikrar getirmiştir. Bunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının çalışmalarını Türkiye ile eş güdüm içinde yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, KKTC halkının "anavatan Türkiye" ile yoluna devam edeceğini vurguladı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kasım 2025'te Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı.

Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
