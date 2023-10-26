İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2205
  • EURO
    29,8374
  • ALTIN
    1819.49
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğu Antarktika'da keşfedildi! Tam 14 milyon yıllık
Dünya

Doğu Antarktika'da keşfedildi! Tam 14 milyon yıllık

Bilim insanları, Doğu Antarktika buzulunun altında 14 milyon yıldır saklı olan nehirlerin oluşturduğu arazi oluşumu keşfetti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Doğu Antarktika'da keşfedildi! Tam 14 milyon yıllık
ABONE OL

CNN'nin haberine göre, bilim insanları, 14 milyon yıllık söz konusu araziyi, Doğu Antarktika buz tabakasının meydana gelmesinden önce nehirlerin oluşturduğunu, bugünkü Kuzey Galler'in tepelerine ve vadilerine benzediğini belirtti.

Buza nüfuz eden radar sistemiyle donatılmış uçaklar ve uydudan elde edilen verileri kullanan araştırma ekibi, 32 bin kilometrekarelik yaklaşık Belçika büyüklüğündeki alanı taradı.

Durham Üniversitesi profesörü ve araştırmanın başyazarı Stewart Jamieson, ekibin buz tabakasının tarihini ve zaman içinde nasıl geliştiğini haritalandırmak için yola çıktığını ve arazinin buz örtüsüyle kaplanmadan önce nasıl göründüğüne ilişkin fikir sahibi olmanın bu bağlamda önem taşıdığını belirtti.

Jamieson, "Doğu Antarktika buz tabakasının altındaki arazi, Mars'ın yüzeyine göre daha az biliniyor." dedi.

Arazinin yapısının Antarktika'daki buzun akış şeklini ve istikametini belirlediğini aktaran Jamieson, buz tabakasının gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini de kontrol ettiğini aktardı.

Keşfedilen arazinin iyi korunmuş doğasının onu özel kıldığını belirten Jamieson, bu denli kıtayı kaplayan buz tabakasının altında nispeten değişmemiş arazi bulmanın nadir olduğuna dikkati çekti.

Bilim insanlarının topladığı jeofizik verilerin, 2 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında ne olduğuna dair ipuçları verdi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

  • Doğu Antarktika
  • 14 milyon yıllık
  • keşif

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.