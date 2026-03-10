İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,064
  • EURO
    51,3426
  • ALTIN
    7315.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğu Asya ülkesinden ham petrol kararı... Enerji güvenliği için düğmeye basıldı
Dünya

Doğu Asya ülkesinden ham petrol kararı... Enerji güvenliği için düğmeye basıldı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından enerji piyasalarında artan belirsizlik, Güney Kore'yi harekete geçirdi. Seul yönetimi, ülkedeki yabancı rafinerilere ait yaklaşık 7 milyon varil ham petrolü satın alma seçeneğini değerlendirirken, enerji ithalatını Orta Doğu dışına çeşitlendirme planlarını da masaya yatırdı.

AA10 Mart 2026 Salı 10:21 - Güncelleme:
Doğu Asya ülkesinden ham petrol kararı... Enerji güvenliği için düğmeye basıldı
ABONE OL

Orta Doğu'daki askeri gerilimin küresel enerji arz zincirine yönelik ciddi tehditler oluşturması, Güney Kore'yi stratejik bir ham petrol hamlesine yöneltti. Seul hükümeti, ülke sınırları içinde depolanan yabancı şirketlere ait ham petrol rezervlerini satın alma opsiyonunu devreye almayı planlarken, enerji güvenliğini sağlamak adına kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu gelişme, İran'a yönelik saldırıların enerji piyasalarında yarattığı şok dalgasının boyutunu gözler önüne serdi.

GÜNEY KORE DÜĞMEYE BASTI

Güney Kore'de hükümet, Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları üzerine ülkede yabancı rafinerilere ait 7 milyon varile yakın ham petrolü satın almayı değerlendiriyor.

Yonhap ajansının haberine göre, aralarında iktidardaki Demokratik Partiden (DP) milletvekillerinin de yer aldığı yetkililer, ülkenin enerjide sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, yetkililer ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını Orta Doğu'nun ötesindeki bölgelere çeşitlendirme yollarını da değerlendirdi.

"ÖNCELİKLİ SATIN ALMA HAKKI" VURGUSU

Söz konusu toplantının ardından basına konuşan DP Milletvekili Oh Gi-hyoung, "Güney Kore, yabancı şirketlerin ülkemizde depoladığı ham petrol üzerinde öncelikli satın alma hakkını kullanabilir." dedi.

Güney Kore'de depolama tesislerinde tutulan ve yabancı rafinerilere ait 6,86 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Milletvekili Oh, petrol ürünlerine ilişkin fiyat manipülasyonu ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin başlatılacağını da duyurdu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARINDA 1332 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.