  Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı
Dünya

Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı

Kuzey Kore, Doğu Denizi istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattı. ABD ve Güney Kore'nin ortak Özgürlük Kalkanı tatbikatının hemen ardından gerçekleşen deneme, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Japonya Savunma Bakanı Koizumi hasar raporu bulunmadığını açıklarken, Kim Yo Jong'un önceki uyarıları yeniden gündem oldu.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı
Asya-Pasifik bölgesinde gerilim bir kez daha zirveye çıktı. Kuzey Kore, tek seferde yaklaşık 10 balistik füze fırlatarak bu yılki en kapsamlı silah denemesini gerçekleştirdi. ABD-Güney Kore ortak tatbikatının ardından gelen hamle, Pyongyang'ın kararlılık mesajı olarak bölge ülkelerinde alarm durumuna yol açtı.

BALİSTİK FÜZELER PEŞ PEŞE FIRLATILDI

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Asya-Pasifik bölgesindeki hareketlilik de sürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Sunan bölgesinden yerel saatle 13.20 sıralarında ateşlendiği aktarılarak, "Ordumuz, balistik füze denemesine ilişkin bilgileri ABD ve Japonya ile paylaşırken, teyakkuzda olmayı sürdürecektir" denildi.

JAPONYA SAVUNMA BAKANI: HASAR RAPORU ALMADIK

Kuzey Kore'nin son denemesini doğrulayan Japonya hükümeti, ilk belirlemelere göre fırlatılan füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, "Şu anda uçaklarımızdan veya gemilerimizden herhangi birinin hasar gördüğüne dair bir bilgi almadık" açıklamasında bulundu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise hükümete, kamuoyuna doğru bilgi sağlama, uçak ve gemilerin güvenliğini teyit etme ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

KİM YO JONG'DAN WASHİNGTON-SEUL İTTİFAKINA ÖLÜMCÜL UYARI

Kuzey Kore'nin bu yılki 3'üncü balistik füze testi olan denemenin, ABD ve Güney Kore'nin Pazartesi günü bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı (Freedom Shield) tatbikatının ardından gelmesi, Pyongyang'dan Washington-Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına sert tepki göstererek, "Devletimizin egemenlik alanına yakın bölgelerde yapılan güç gösterileri, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlara yol açabilir. Düşmanların sabrımızı, irademizi ve gücümüzü sınamaya kalkmaması tavsiye edilir" uyarısında bulunmuştu. Kim, düşmanlarını "savaş caydırıcılıklarının ne kadar ölümcül olduğuna" ikna edeceklerini ifade etmişti.

