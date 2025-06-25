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Dünya

Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Çin'den Tayvan'a gözdağı

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı ve 6 geminin tespit edildiği bildirildi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilim tırmandı: Çin'den Tayvan'a gözdağı
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Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 37 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 34'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

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