İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğu Asya'da gerilim tırmanıyor... ABD'nin tatbikat hamlesine gözdağı
Dünya

Doğu Asya'da gerilim tırmanıyor... ABD'nin tatbikat hamlesine gözdağı

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen 2 yeni hava savunma füzesi, lider Kim Jong-Un'un denetiminde test edildi.

IHA24 Ağustos 2025 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilim tırmanıyor... ABD'nin tatbikat hamlesine gözdağı
ABONE OL

Kuzey Kore, geliştirdiği 2 yeni hava savunma füzesini lider Kim Jong-Un'un denetiminde test etti.

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na gözdağı niteliğinde bir hamle geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen 2 yeni hava savunma füzesi, lider Kim Jong-Un'un denetiminde test edildi.

Denemelerin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan testler, yeni füze sistemlerinin çeşitli hava hedeflerine hızlı müdahale konusunda üstün muharebe kabiliyetine sahip olduğunu ve füzelerin çalışma mekanizmalarının benzersiz ve özel bir teknolojiye dayandığını ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.