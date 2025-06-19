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Dünya

Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım: ABD'nin hamlesine cevap gecikmedi

Kuzey Kore, Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattı. Füze denemelerinin, Güney Kore'nin, dün ABD ve Japonya ile 'Kuzey Kore tehdidine karşı üçlü güvenlik işbirliği' amacıyla ortak hava tatbikatı düzenlemesi sonrası yapılması dikkati çekti.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım: ABD'nin hamlesine cevap gecikmedi
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore roketatarlarla ateş açtı.

Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınındaki Sunan bölgesinden çok namlulu roketatarlar kullanarak Sarı Deniz yönüne 10'dan fazla füze fırlattı.

Füzelerin tipi, irtifası ve menziline ilişkin bilgi verilmedi.

Chosun gazetesinin haberinde Kuzey Kore'nin, 240 milimetrelik roketatar lançerleri kullandığının ve balistik füze fırlatmadığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu, Lee Jae Myung'un 4 Haziran'da Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenmesi sonrası Pyongyang yönetiminin ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Füze denemelerinin, Güney Kore'nin, dün ABD ve Japonya ile "Kuzey Kore tehdidine karşı üçlü güvenlik işbirliği" amacıyla ortak hava tatbikatı düzenlemesi sonrası yapılması dikkati çekti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikatta Güney Kore'ye ait iki F-15K, ABD'ye ait altı F-16 ve Japonya'ya ait iki F-2 savaş uçağı kullanılmıştı.

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