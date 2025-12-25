İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8377
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6167.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım: Uzun menzilli füzeler ateşlendi
Dünya

Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım: Uzun menzilli füzeler ateşlendi

Kuzey Kore, yeni geliştirilen uzun menzilli uçaksavar füzelerinin ilk denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım: Uzun menzilli füzeler ateşlendi
ABONE OL

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen uzun menzilli uçaksavar füzelerinin ilk denemesinin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatılan füzelerin Doğu Denizi semalarında, 200 kilometre irtifadaki belirlenen hedefleri isabetle vurduğu aktarıldı. Söz konusu denemenin Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hava savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalarının rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

Kim'in başarılı geçen deneme nedeniyle askeri yetkilileri tebrik ettiği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.