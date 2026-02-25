İSTANBUL 10°C / 2°C
Dünya

Doğu Asya'da yeni savunma hattı: Tayvan'ın 110 kilometre uzaklığına füze birliği

Japonya, Tayvan Boğazı'na en yakın noktası olan Yonaguni Adası'na 2030 mali yılı sonuna kadar füze birliği konuşlandırmayı planlıyor. Yonaguni Adası, olası bir ABD-Çin geriliminde kritik nokta olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre mesafede bulunuyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba 00:16
Doğu Asya'da yeni savunma hattı: Tayvan'ın 110 kilometre uzaklığına füze birliği


Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

Mart başında Ada halkına bu kararın detaylarını duyuracaklarını kaydeden Koizumi, "(Konuşlandırma) Tesislerin hazırlanmasındaki ilerlemeye bağlı ancak 2030 mali yılını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre Ada'ya füze birliği, uçaklar ve balistik füzeleri düşürebilen Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze konuşlandırılacak.

ADA

Yonaguni Adası, ABD-Çin arası olası bir askeri gerilim ya da çatışma noktası olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.

