Doğu Avrupa'da tehlike çanları: Rus İHA'ları Polonya'da

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, hava sahasını ihlal eden cisimlerin düşmüş olabileceği yerlerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da operasyonu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan teyit ederken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye mevcut durum ve alınan önlemler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Ülkenin ulusal basınında yer alan haberlere göre, Polonya'nın doğusundaki Lublin'e bağlı Czosnowka köyünde polis ekiplerince hasarlı bir insansız hava aracı bulundu.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosunda şu sıralarda ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanlarının görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Varşova Chopin, Varşova Modlin, Lublin ve Rzeszow-Jasionka havalimanlarının da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.