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Dünya

Doğu Çin Denizi'nde gerginlik! ''Bölgeyi acil terk et'' uyarısı yapıldı

Çin bandıralı iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi. Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 07:27 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 07:27
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Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, dün Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dün yerel saatle 11.30 civarında dolaşan gemiler, Minami-Kojima Adası etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 12 kez Japonya kara sularına girdi.

- SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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