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Dünya

Doğu Çin Denizi'nde gerilim! Çin savaş uçakları müdahale etti

Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın, Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına 'müdahale ettiği' bildirildi.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
Doğu Çin Denizi'nde gerilim! Çin savaş uçakları müdahale etti
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CBC News'in haberine göre, olay anında, Birinci Hava Tümeni Komutanı Tümgeneral Iain Huddleston'ın yanı sıra uçakta gazeteciler de bulunuyordu.

Huddleston, Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore'ye yönelik petrol yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahalesine" ilişkin "Tamamen uluslararası hava sahasındayız." dedi.

Olayın "amatörce ve çok agresif olduğunu" belirten Huddleston, "Diğer uçaklarla yakın formasyonda uçabilir ve tamamen güvende olabiliriz. Fakat bir hava aracı, agresif şekilde diğerlerine yakın manevra yaptığında güvenlik sorunu olur." ifadesini kullandı.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, basına yaptığı açıklamada, olayı "tehlikeli ve pervasız" sözleriyle niteledi ve "Bu davranışlar, hiçbir zaman kabul edilemez ve bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne en uygun şekilde dile getireceğiz." değerlendirmesi yaptı.

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