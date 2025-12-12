İSTANBUL 14°C / 9°C
Dünya

Doğu hattında baskı artıyor… Rusya: 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Moskova, Harkiv'den Donetsk'e uzanan hat üzerinde son bir haftada 8 noktanın kontrol altına alındığını duyurdu.

Doğu hattında baskı artıyor… Rusya: 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 6-12 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Liman, Kurilovka, Kuçerovka, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye, Zaporijya bölgesindeki Novodanilovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye, Seversk ve Çervonoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binin üzerinde İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875 fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

