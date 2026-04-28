  • Doğu Kudüs'te işgalci İsrail zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında
Doğu Kudüs'te işgalci İsrail zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında

Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ile Er-Ram ve Kefr Akab beldelerine baskın düzenleyerek en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA28 Nisan 2026 Salı 09:42
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Doğu Kudüs beldelerine yönelik saldırılarını 15 saati aşkın süredir sürdürüyor.

En az 35 Filistinliyi gözaltına alan soykırımcı İsrail ordusu, bölgede geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi ve maddi hasara neden oldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN ŞAFAK VAKTİ İHA'LAR EŞLİĞİNDE BASKIN

Kudüs Valiliği, soykırımcı İsrail ordusunun şafak vakti insansız hava araçları (İHA) eşliğinde baskınlar düzenlediğini, Filistinlileri zorla evlerinden çıkardığını ve yoğun asker konuşlandırılan bölgede çok sayıda evi askeri karakola dönüştürdüğünü bildirdi.

Er-Ram'da soykırımcı İsrail ordusunun evlerinden çıkardığı Filistinlileri, elleri ve gözleri bağlı şekilde tek sıra halinde bekleterek alıkoyduğu ve gözaltına aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Soykırımcı İsrail askerleri yerleşim alanlarında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı; bu nedenle çok sayıda yaralanma vakası bildirildi.

Filistinli yetkililer, devam eden askeri baskınlara ek olarak bölgedeki onlarca konut ve ticari yapı için yıkım bildirimi gönderildiğini aktardı.

