İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiği öne sürüldü. Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığı aktarıldı.



Saldırıda 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında 3 erkek ve 50 yaşlarında bir kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.



İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 12 kişinin hastanelere nakledildiği bildirildi. Açılan ateşte yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğu, o sırada çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin ise panik atak geçirdiği kaydedildi.

İsrail polisi, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de saldırının düzenlendiği bölgeye geldi.

Yolsuzluk davasının devam ettiği mahkemede bugün ifade vermesi gereken Netanyahu'nun yaşanan "güvenlik olayı" gerekçesiyle mahkemeye ifade vermeye gitmeyeceğini aktarıldı.

HAMAS'TAN KUDÜS'TEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot kavşağında iki Filistinli direniş savaşçısının gerçekleştirdiği kahramanca ve eşsiz operasyonu selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu operasyon, işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve yürüttüğü soykırım savaşına doğal bir cevaptır. Gazze Şehri'ni işgal edip yok etme ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlık planlarının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesajdır." denildi.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırılarının, Filistinlilerin kararlılığını ve direniş iradesini zayıflatamayacağına işaret edilen açıklamada, "Kudüs'ün kalbinde düzenlenen bu eylem, işgalin güvenlik derinliğini hedef almış, devrimci gençliğimizin ve yiğit direnişimizin, işgalcilere ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit etmiştir." ifadesine yer verildi.

İsrail kentleri ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri zaman zaman ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı saldırılara sahne oluyor.

Filistinli gruplar bu saldırıları, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Batı Şeria'daki saldırılarına "doğal bir tepki" olarak değerlendiriyor.