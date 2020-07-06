İHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13

Yazılı olarak yapılan açıklamada Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, başta Pekin Hükümeti olmak üzere Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Parlamentosu’nu, AGİT’i, İslam Konferansı Örgütü’nü, OİC ve Rabıta teşkilatlarını 11 yıl önce Urumçi sokaklarında yaşanan olayların faillerinin tespit edilerek cezalandırılmaları ve kendilerini korumak için direnen ve o günden bu yana tutuklu bulunan masum gençlerin serbest bırakılması hususunda girişimde bulunmaya çağırdı.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti; özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika ile Rusya gibi ülkelerin bu ve benzeri olaylara, insani ihlallere müdahil olmasını talep ederken, Pekin yönetimini de daha itidalli ve demokratik hak arayışlarına saygılı olmaya, Doğu Türkistan’daki yerel askeri güçlerin aşırı ve orantısız güç kullanmalarına engel olmaya ve ceza ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.