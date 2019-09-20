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‘Doğum turizmi’ 15 yılla yargılanacak 

Çinli kadının ‘girişimciliği’ başını belaya soktu. ABD’de doğan bebekler, ABD pasaportu almaya doğrudan hak kazanıyor, bu da ülkeye yerleşme veya iş bulma gibi avantajlar sağlıyor.

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Anne adayları da bu avantajlara sahip olmak için can atıyor. Bu isteği işe dönüştüren ve kurduğu internet sitesiyle ‘doğum turizmi’ organize eden Dongyuan Li’nin başı bir hayli dertte. Kişi başı 40 bin ile 80 bin dolar karşılığında anne adaylarına; hamileliği saklayarak vize almak, ülkede yaşanacak yer gibi konularda destek sağlayan Li’nin oyunu ortaya çıkıca Aralık ayında Kaliforniya eyaletinde tutuklandı. Li, 15 yılla yargılanıyor. Hamileyken ABD’ye gitmek, orada doğum yapmak yasa dışı değil. Ancak vize alırken yanlış beyanda bulunmak ya da buna öncülük etmek yasa dışı.

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