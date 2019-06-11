Ülkenin batısındaki Metu kasabasında yaşayan Almaz Derese adlı kadın, sınava doğumdan önce girmeyi umuyordu.

Fakat Ramazan nedeniyle sınavlar ertelenince Derese bir yıldır hazırlandığı sınavı kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

​ASKER BAŞINDA NÖBET TUTTU

Kocası Tadese Tulu'nun okul yönetimini ikna etmesiyle, Derese'ye İngilizce, Etiyopya dili ve matematik sınavına hastanede girme izni verildi.

Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.

"Sınava girebilmek için acele ettiğim için doğum zor olmadı" diyen Derese, kalan sınavlarına da iki gün içinde girecek.

Sputnik'in haberine göre bir oğlan bebeği dünyaya getiren Derese, üniversiteye gidebilmek için iki yıl daha okuyacak.