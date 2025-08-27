''Doğunun kapıları Türk gemilerine açılıyor'' telaşı: Türkiye bizi çevreliyor

Türkiye'nin Libya ile attığı yeni adımlar Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Para Politika gazetesi, "Türkiye, Libya'yı merkez alıp Yunanistan'ı çevreliyor" başlığıyla verdiği haberinde, Ankara'nın Libya'daki askeri ve diplomatik hamlelerinin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini yazdı.

Gazete, Hafter ile yapılması planlanan ortak silahlı kuvvetler anlaşması ve Trablus yönetimiyle yakınlaşmanın bu süreci hızlandırdığını aktardı.

Haberde, Türkiye'nin Yunanistan'la yaşanan rekabetin sahasını Girit'in güneybatısına taşıdığı ifade edilirken, Ankara'nın Libya içinde askeri üsler kurmayı hedeflediği yorumuna yer verildi.

Para Politika ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, Türkiye'nin Doğu Libya ile ilişkilerini yeniden tesis ettiğini belirtti.

"HİDROKARBON ARAMALARININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Bloomberg'e dayandırılan haberde ise, Bingazi'nin Ankara'ya yaklaşan tavrının Türk gemilerinin Libya'nın hak iddia ettiği deniz alanlarında hidrokarbon aramalarının önünü açabileceği vurgulandı.

Gazete, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da imzalanan Türk–Libya mutabakatını yeniden oylayabileceğini, çoğu engelin ortadan kalktığını ve anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elinin güçleneceğini yazdı. Bu durumun Yunanistan ve GKRY ile gerilimi artırabileceği de belirtildi.

"TÜRKLER KUTLAMA YAPIYOR"

Europost.gr ise "Türkler kutlama yapıyor: Türkiye, Hafter sayesinde Mavi Vatan bölgesinde veto hakkı kazanıyor" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Site, Türk–Libya mutabakatının önümüzdeki günlerde Tobruk Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, mutabakatın Türkiye açısından enerji aramaları, deniz güvenliği ve bölgesel nüfuz bakımından stratejik bir belgeye dönüştüğü ifade edildi. Ancak, Türk gemilerinin Libya Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde araştırma yapmasının Yunanistan ve GKRY'nin deniz yetki alanı iddialarıyla çakıştığı ve mevcut anlaşmazlıkları alevlendirebileceği yorumu da paylaşıldı.