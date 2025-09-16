Doha saldırısı ABD ikiyüzlülüğünü ortaya koydu! İsrail'e karşı Türkiye'den koruma istiyorlar

İsrail ordusu, geçtiğimiz 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Saldırının ardından Katar'ın müttefiki ABD ile güvenlik ilişkilerini yeniden değerlendirdiği iddia edildi. söz konusu iddialar, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılarak Axios tarafından servis edildi.

ABD'YE ALTERNATİF KORUYUCU ÜLKE TÜRKİYE

Körfez basınında yer alan bir haberde, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ilişkilerin, 2007'de imzalanan bir savunma sanayii işbirliği anlaşmasıyla derinleştiği, bunu, Aralık 2014'te Katar'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bir askeri eğitim ve konuşlanma anlaşmasının izlediği vurgulandı. Bu anlaşmanın, Katar topraklarında bir Türk askeri üssün kurulmasının önünü açtığı ve Türk kuvvetlerinin limanları, hava sahasını ve askeri tesis ve kurumları kullanmasını sağladığı aktarıldı. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin, Katar'a uygulanan abluka yıllarında güçlendiği ve ardından bir dizi anlaşmayla ilerleyerek, 2024 yılında iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında uçaklar için lojistik destek anlaşması ve teknik işbirliğiyle sonuçlandığının altı çizildi.

Haberde, iki ülke arasındaki gelişen ilişkilerin, İsrail saldırısının ardından Türkiye'nin, ABD güçlerinin sahip olmadığı korumayı sağlamada daha büyük bir rol oynamasına yol açabileceği ifade edildi. Bunun, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ittifakın kademeli olarak güçlendirilmesiyle sağlanabileceği aktarıldı.

KÖRFEZ, ABD İKİYÜZLÜLÜĞÜ İLE TANIŞTI

ABD'nin İsrail'in başarısız saldırının ardından attığı adımların, savunma görevini yerine getirememesi ve Katar'ı bilgilendirmede kasıtlı olarak gecikmesinden kaynaklanan kafa karışıklığına neden olduğu ifade edildi. Katar hükümeti, meseleyi bir aldatma ve ihanet meselesi olarak görürken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Amerikan tarafının saldırıdan 10 dakika sonra kendilerine haber verdiğini belirtti.

Ayrıca, İran füze saldırısını başarıyla püskürten hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına cevap vermediğinin altı çizildi. Yaşananların, ABD'nin güvenlik ve askeri işbirliğindeki rolünün niteliği hakkında önemli soru işaretleri doğurduğu belirtildi.