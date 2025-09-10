İSTANBUL 29°C / 20°C
  Doha saldırısı sonrası İsrail'de büyük hüsran! İtiraf etmek zorunda kaldılar
Dünya

Doha saldırısı sonrası İsrail'de büyük hüsran! İtiraf etmek zorunda kaldılar

Hamas müzakere ekibine suikast girişiminde bulunan ve Doha'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail'de 'başarısızlık' itirafı geldi. Adı açıklanmayan bir yetkilinin İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, saldırının 'başarısızlıkla' sonuçlandığının ihtimal dahilinde olduğunu belirtildi.

10 Eylül 2025 Çarşamba 10:26
Doha saldırısı sonrası İsrail'de büyük hüsran! İtiraf etmek zorunda kaldılar
İsrail devlet televizyonu, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef alan dünkü saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğini bildirdi.

Devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına ilişkin İsrail makamlarının dün "iyimser bir havada olduğu ancak bugün ise yerini karamsarlığa bıraktığı" belirtildi.

Katiller ordusundan Doha'da Hamas'a suikast girişimi! Katar: İsrail'in korkak saldırısını kınıyoruz

Adı açıklanmayan İsrail güvenlik yetkilisi, KAN'a yaptığı değerlendirmede saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkili, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

"İsrail, burada toplantı yapılacağını biliyordu"

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

