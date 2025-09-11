İSTANBUL 29°C / 20°C
  • Dünya
Dünya

Doha'da acil zirve kararı! Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi toplanıyor

Katar, İsrail'in başkent Doha'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

11 Eylül 2025 Perşembe 13:52
Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nin Dışişleri Bakanları hazırlık toplantısına ev sahipliği yapacağını, ardından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere 14-15 Eylül tarihleri arasında başkent Doha'da Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin, Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

