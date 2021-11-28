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Dünya

Doha'da Afganistan'a insani yardım görüşmeleri yapılıyor

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, beraberindeki heyetle ülkeye gelen Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile insani yardımlar ve ülkedeki insan hakları konularını görüştü.

AA28 Kasım 2021 Pazar 07:22 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 07:24
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Al Sani, Doha'da bulunan Afgan heyetiyle ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, insan haklarının güçlendirilmesi ve insani yardımlara ilişkin konuları ele aldığı kaydedildi.

Taraflar görüşmede, özellikle kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemde insani yardımların Afgan halkından ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının zorunlu olduğu konusunda kanaatlarını bildirdi.

Al Sani, Afganistan'da okullarda eğitimin devamının önemine dikkat çekerek ülkede özellikle genç kızlar olmak üzere tüm kesimlerin eğitim fırsatlarından yararlanması gerektiğini vurguladı.

Katar'ın Afganistan'da istikrarın güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Al Sani, ülkesinin Afganistan'daki taraflar ve uluslararası ortaklarla birlikte hareket etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan Taliban heyeti, Katar'ın Afganistan'daki yapıcı rolünden dolayı Doha'ya teşekkür etti.

Cumartesi günü Doha'ya gelen Afganistan heyeti, orada ABD heyeti ile görüşmeler yapacak.

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