İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6703
  • EURO
    9,3736
  • ALTIN
    461.944
  • BIST100
    1384.43
Dünya

Doha'da Pakistan-Katar zirvesi

Pakistan Genelkurmay Başkanı, Doha'da Katar Savunma Bakanı'yla 'ortak meseleleri' görüştü.

AA22 Aralık 2020 Salı 08:58 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 08:58
ABONE OL

Resmi ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile "iki ülke için ortak öneme sahip meseleleri" görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atiyye, Doha'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza ile bir araya geldi.

İki ülke için ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimler de hazır bulundu.

Katar Hava Kuvvetleri, Şubat 2020'de Doha'da Pakistan Hava Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Katar ile Pakistan arasında güçlü askeri ilişkiler bulunuyor. Taraflar, önceki yıllarda askeri iş birliğini güçlendirmek için bazı anlaşmalar imzalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.