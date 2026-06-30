İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2026 Salı / 15 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6623
  • EURO
    53,2569
  • ALTIN
    5987.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doha'daki zirve öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Anlaşmaya bağlı kalırsanız yaparız
Dünya

Doha'daki zirve öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Anlaşmaya bağlı kalırsanız yaparız

İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da görüşme yapılması beklenirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu ifade ederek, 'Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz.' dedi.

ABDULLAH POLAT30 Haziran 2026 Salı 07:20 - Güncelleme:
Doha'daki zirve öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Anlaşmaya bağlı kalırsanız yaparız
ABONE OL

İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.

Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:
03.00 Fransa ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın şartsız olarak seyrüsefere açılması ve geçiş hakkına bağlı kalınması çağrısında bulunarak, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

02.14 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.

01.29 Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtti.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz" dedi.

- İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.