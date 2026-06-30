Doha'daki zirve öncesi İran'dan ABD'ye mesaj: Anlaşmaya bağlı kalırsanız yaparız

İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.

Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Fransa ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın şartsız olarak seyrüsefere açılması ve geçiş hakkına bağlı kalınması çağrısında bulunarak, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

02.14 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.

01.29 Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtti.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz" dedi.

- İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.