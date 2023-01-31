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Dünya

Doktorlar öleceğini söyledi, 200 kilo verdi! Son hali tüm dünyayı şaşırttı

Dokuz yaşındayken yaklaşık 200 kilo ile dünyanın en kilolu çocuğu olan Endonezyalı Aria Permana, 114 kilo verdi. Mide küçültme ameliyatının ardından sıkı bir egzersiz ve rejim programı uygulayan Permana, bugün 16 yaşında ve 82 kilo.

31 Ocak 2023 Salı 12:36 - Güncelleme:
Doktorlar öleceğini söyledi, 200 kilo verdi! Son hali tüm dünyayı şaşırttı
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Aria Permana, dünyanın en şişman çocuğu rekoruna sahipti. Henüz 9 yaşındayken 196 kilogram ağırlındaydı.

Normal bir küvete veya duşa sığamadığı için evinin dışında özel olarak yapılmış küçük bir havuzda yıkanmak zorunda kaldı.

Normal kıyafetlere sığamadığı için etrafına bir Malaya peştemali sarıyordu.

Fazla kiloları nedeniyle ölümle burun buruna gelen Permana, sağlığı için mide küçültme ameliyatı oldu.

Ardından da kilo vermek için azimli bir egzersiz ve rejim programına başladı.

Üç yıl boyunca, vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetti. 114 kilogram verdi.

Son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Permana, şimdi 16 yaşında ve sağlıklı kilosunu korumak istiyor.

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