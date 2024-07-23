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Dünya

Doktorundan açıklama! ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Demokrat Başkan'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın testinin negatif çıktığını belirtti.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 20:56 - Güncelleme:
Doktorundan açıklama! ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testi negatif çıktı
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Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Kovid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

En son 18 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de koronavirüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

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