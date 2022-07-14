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Dünya

Dolar/Avro paritesi 1'in altında

Dolar küresel piyasada güçlenmeye devam ediyor. Dolar/Avro paritesi 1'in altına inerek 0,9971'den işlem görüyor.

IHA14 Temmuz 2022 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
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ABD'deki rekor enflasyon sonrası faiz artırımı sinyallerinin gelmesiyle dolar majör para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/Euro paritesi 20 yılın en düşük seviyesinden aşağı indi. Parite şu sıralarda 0,9971'den işlem görmeye başladı. Faiz artırım mesajları doların güçlenmesinde etken oluşturdu.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

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