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Dünya

Dominik Cumhuriyeti ile Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini artırıyor

Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldı.

AA27 Mart 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:03
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Orta Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 20'ye çıkarken, vaka sayısı ise 581'e ulaştı.

Dominik'te hükümet, geçen hafta sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

Kolombiya'da halk, alkışlarıyla polise moral verdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 170 yataklı çadır hastanesi açtı.

Öte yandan, virüs nedeniyle genel karantina ilan edilen Kolombiya'da halk, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına balkondan alkışlayarak destek verdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, karantinaya riayet eden halka teşekkürlerini iletti.

Kolombiya hükümeti, virüs salgını nedeniyle 25 Mart-13 Nisan'da karantina uygulanacağını açıklamıştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 491 kişide Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi hayatını kaybetti.

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