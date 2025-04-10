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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübü faciası... Can kaybı yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e yükseldi. Yetkililer, kazanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübü faciası... Can kaybı yükseldi
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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

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