İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8572
  • EURO
    7,8554
  • ALTIN
    400.654
  • BIST100
    119281
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Dominik Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 45 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 00:40 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 00:40
ABONE OL

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina'nın OHAL kararnamesi, İletişim Genel Direktörü Roberto Rodriguez Marchena tarafından Twitter'da duyuruldu.

Rodriguez, Kongre'nin onayladığı kararnamenin, yarından itibaren 20 günlük süre için yürürlüğe gireceğini, sonrasında Kovid-19 salgınının epidemiolojik gidişatına göre yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

OHAL doğrultusunda, ülkedeki kentlerde akşamları farklı saat aralıklarında başlayan sokağa çıkma yasakları uygulanacak.

Rodriguez, kamuya açık mekanlarda maske takmayanların da cezalandırılacaklarını kaydetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 53 bin 956. 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte 1101 kişide Kovid-19'a rastlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.