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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57'ye çıktı

Orta Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 22:15 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 22:15
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Dominik Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 57'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 1284'e ulaştı.

Dominik'te hükümet, geçen hafta sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

EL SALVADOR'DA HALK HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da ise halk, koronavirüs yardımlarının yapılmaması nedeniyle hükümeti protesto etti. Hükümetin Kovid-19'dan etkilenen düşük gelirli ailelere vadettiği yardımların halen yapılmadığını öne süren yüzlerce kişi, sokaklara çıktı.

El Salvador hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, 1,5 milyon ihtiyaç sahibi haneye 300 milyon dolar yardım yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan ülkede, Kovid-19'dan 1 kişi öldü. Ülkede 32 vaka bulunuyor.

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