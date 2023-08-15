İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0628
  • EURO
    29,6307
  • ALTIN
    1655.69
  • BIST100
    7699.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dominik Cumhuriyeti'nde patlama! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde patlama! Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nin San Cristobal kentinde bulunan çarşıdaki bir fırında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 65 kişi de yaralandı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 15:19 - Güncelleme:
Dominik Cumhuriyeti'nde patlama! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
ABONE OL

CNN'in haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, "Old Marketplace" olarak bilinen çarşıdaki bir fırında yaşanan patlamada 3 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

Patlamada ölü sayısının 12'ye yükseldiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 55 kişiye de ulaşılamadığı aktarıldı.

San Cristobal Valisi Pura Casilla, yaptığı açıklamada, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Bu arada itfaiye ekiplerinin binalara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- PATLAMADA, 4 AYLIK BEBEK DE ÖLDÜ

Dominik Ulusal Sağlık Servisi Direktörü Dr. Mario Lama yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin arasında kafa travmasından ölen 4 aylık bebek ile 2 yetişkin olduğunu belirtti.

Bölgedeki yerel bir bankadan yapılan açıklamada da kadın çalışanlardan birinin patlamada öldüğü doğrulandı.

  • fırın patlaması
  • San Cristobal
  • hayat kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.