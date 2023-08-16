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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'ndeki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nin San Cristobal kentinde 'Old Marketplace' olarak bilinen çarşıdaki bir fırında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
Dominik Cumhuriyeti'ndeki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi
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İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir sivil savunma yetkilisinin Associated Press'e yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin patlamanın yol açtığı yangını söndürmekle uğraştığını söyledi.

"Old Marketplace" olarak bilinen çarşıdaki bir fırında yaşanan patlamada ölü sayısının 25'e çıktığını aktaran yetkili, bulunan cesetlerin kimlik tespiti için adli tıpa gönderildiğini kaydetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ito Bisono da gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdaki patlamanın "çok büyük" olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Patlama bölgesine yaklaşık 500 arama kurtarma çalışanı ile 30'dan fazla ambulans sevk edilirken, sağlık yetkilileri de dumanlar nedeniyle insanlara maske takma çağrısında bulundu.

Öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

San Cristobal Valisi Pura Casilla, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini açıklamıştı.

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