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Dünya

Dominik'te gece kulübünün çatısı çöktü! En az 44 kişi öldü

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu en az 44 kişinin öldüğü, 160'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA8 Nisan 2025 Salı 22:30 - Güncelleme:
Dominik'te gece kulübünün çatısı çöktü! En az 44 kişi öldü
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Başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü.

İlk belirlemelere göre, çatının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 44 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi yaralandı.

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

"TRAJEDİDEN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için "canla başla çalıştığını" belirtti.

Abinader, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti'ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, enkaz altında kalan kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Mendez, "Birçok kişinin hayatta olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple yetkililer, enkaz altında tek bir kişi bile kalmayana kadar pes etmeyecek." şeklinde konuştu.

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