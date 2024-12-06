İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8009
  • EURO
    36,8463
  • ALTIN
    2958.7
  • BIST100
    10072
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Donald Trump'ın yeni ekibi belli olmaya devam ediyor
Dünya

Donald Trump'ın yeni ekibi belli olmaya devam ediyor

ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, ‘Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak görev yapacağını açıkladı.

DHA6 Aralık 2024 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Donald Trump'ın yeni ekibi belli olmaya devam ediyor
ABONE OL

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak görev yapacağını duyurdu. Donald Trump açıklamasında, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadelerini kullandı.

Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin başında olacağını belirten Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki 'en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı' olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.