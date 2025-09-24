İtalya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Crosetto'nun ifadelerine yer verildi.

Crosetto, demokrasilerde uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen protesto biçimlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Son birkaç saat içinde, İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, şu anda kimliği bilinmeyen kişiler tarafından İHA'lar kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınamalarımızı ifade etmekten başka bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

Uluslararası sularda gergin anlar Ziyarette bulunduğu Estonya'da olayı değerlendirdiğini ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştüğünü aktaran Crosetto, Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını vurguladı.

Crosetto ayrıca, İtalyan Donanmasına ait fırkateynin bölgeye gönderilmesi hakkında İsrail'in Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ve İtalya Dışişleri Bakanlığının Kriz Biriminin bilgilendirildiğini kaydetti.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

FRANSA MUHALEFETİNDEN MACRON'A ÇAĞRI

Fransa'da solcu muhalifler, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insanı yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a filoyu koruma çağrısı yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.

Küresel Sumud Filosu'na dronlu taciz Mektubunda Gazze'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Panot, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'na yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmiş, ufak çaplı hasar meydana gelen teknelerin "kararlılıkla" yoluna devam edeceği bildirilmişti.

Sumud Filosu'nda hareketlilik: Tunus'tan Gazze'ye 5 tekne daha

KÜRESEL SUMUD FİLOSU, 31 AĞUSTOS'TA İSPANYA'DAN KALKAN TEKNELER İLE YOLCULUĞUNA BAŞLAMIŞTI

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.