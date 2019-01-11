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“Donarak ölmek üzereyiz, yardım edin”

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kaldı. Donarak ölümlerin yaşanabileceği bölgeden, yardım çağrıları yükseliyor.

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Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan’ın en yüksek bölgesi olan Arsal, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Bölgeden yardım çağrılarının yükseldiği 35 bin nüfuslu mülteci kampına yönelik İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım çalışması başlattı. 
 
Acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var
 
Aşırı soğuklarla birlikte meydana gelen fırtına nedeniyle mültecilerin çadırları ciddi zarar görüyor. Bu sebeple başta kampta yaşayan mülteciler ve bölge halkı acil kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var. 
 
Yardım için
 
İHH’nın Arsal Acil Kış Yardımı Projesine destekte bulunmak isteyenler, vakfın hesap numaralarına “PROJE KODU 10589” açıklamasıyla dilediği miktarda yardım edebiliyor.
 

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