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Dünya

Donbas'tan kaçan mülteciler Rusya'da OHAL ilanına sebep oldu

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'nın Voronezh bölgesine akın eden mülteciler nedeniyle Voronezh'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

IHA20 Şubat 2022 Pazar 15:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:54
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Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim artmaya devam ediyor. Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbas bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi.

Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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